Kellerbrand in Dresden: Flammen reißen Bewohner aus dem Schlaf

Dresden - Kurz vor Mitternacht kam es am Dienstag im Dresdner Süd-Westen zu einem Kellerbrand.

Dichter Rauch drang aus dem Gebäude. © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden am Mittwochmorgen mitteilte, geriet in einem Mehrfamilienhaus auf der Harthaer Straße 20 eine Kellerbox in Brand. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Dichter Rauch drang aus dem Gebäude, sodass die Feuerwehr rund 35 Bewohner in Sicherheit bringen musste. Ein Linienbus der Dresdner Verkehrsbetriebe diente den Mietern vorübergehend als Ersatzunterkunft.

Die Feuerwehr war mit Atemschutz im Einsatz und konnte die Flammen mithilfe von Strahlrohren schnell unter Kontrolle bringen.

Einige Mieter wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, verletzt wurde jedoch niemand.