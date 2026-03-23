Auto steht in Dresden-Klotzsche lichterloh in Flammen: Feuerwehr im Einsatz

Dresden - Schreckmoment in Dresden-Klotzsche: Dort stand am Montagnachmittag in der Straße Am Torfmoor ein Opel Astra lichterloh in Flammen.

Der Opel Astra wurde mit viel Schaum gelöscht. © Roland Halkasch

Kurz vor 15 Uhr nahm das Drama seinen Lauf.

Die alarmierte Feuerwehr konnte nur noch Schadensbegrenzung betreiben, das Auto rechtzeitig löschen, bevor die Flammen auf andere Objekte übergriffen.

Das Fahrzeug selbst war nach dem Einsatz allerdings reif für den Schrottplatz.

Personen kamen hingegen nicht zu Schaden. Auch die Dresdner Polizei verschaffte sich vor Ort einen Überblick.

TAG24 hakte dort am Nachmittag nach, ob womöglich Brandstiftung im Spiel gewesen war.