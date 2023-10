23.10.2023 08:11 Autohandel steht in Flammen: Mehrere Fahrzeuge brennen lichterloh

Am Sonntagabend kam es in Dresden zu einem verheerenden Brand auf dem Gelände eines Autohandels. Mehrere Fahrzeuge standen in Flammen.

Von Benjamin Richter

Am Sonntagabend kam es in Dresden zu einem verheerenden Brand auf dem Gelände eines Autohandels. Mehrere Fahrzeuge standen in Flammen. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. © Roland Halkasch Wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte, ereignete sich der Brand gegen 20.15 Uhr an der Dölzschener Straße. Passanten hatten Flammen auf einem Dach beobachtet und riefen daraufhin die Feuerwehr. Als die Kameraden eintrafen, waren der Unterstand sowie drei Autos bereits vollständig vom Feuer erfasst. Von zwei Seiten aus führten die Einsatzkräfte einen umfassenden Löschangriff durch. Mit vier Strahlrohren, Wasser und Schaum konnten die Feuerwehrleute den Brand löschen. Während der Löscharbeiten versagten Teile des Dachtragwerkes und es kam zum Teileinsturz. Jedoch wurde niemand verletzt. Über 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Stadtteilfeuerwehr Gorbitz waren vor Ort. Mit einem umfassenden Löschangriff konnten die Flammen bekämpft werden. © Roland Halkasch Die Dölzschener Straße war während der Löscharbeiten gesperrt. Die Buslinie 90 musste umgeleitet werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Roland Halkasch