Balkonbrand in Dresden greift auf Wohnung über: Zwei Personen verletzt
Dresden - In Dresden mussten die Feuerwehrleute in der Neujahrsnacht nach Blasewitz ausrücken. Dort brannte es in einem Mehrfamilienhaus.
Gegen 2.57 Uhr wurden die Beamten der Dresdner Polizei über das Feuer in der Tittmannstraße informiert, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 mitteilte.
Der Feuerwehr zufolge war dort auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen, der sich auf die dazugehörige Wohnung ausbreitete.
Zwar konnte der Brand von den Kameraden schnell unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch hatte sich der Rauch bereits im ganzen Haus ausgebreitet, sodass zwischenzeitlich alle Bewohner evakuiert werden mussten. Sie wurden vorübergehend in einem DVB-Bus betreut und konnten mittlerweile wieder zurück in ihre eigenen vier Wände.
Zwei Personen - die beiden Bewohner (63 und 56) der betroffenen Wohnung - wurden von Nachbarn gerettet und mussten mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Polizei zufolge hatte einer von ihnen zuvor noch versucht, die Flammen eigenständig zu löschen.
Die Ursache für den Brand ist aktuell noch unklar - auch ob er im Zusammenhang mit der Silvesternacht steht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.
Erstmeldung 8.48 Uhr, zuletzt aktualisiert um 10.58 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch (2)