Balkonbrand in Dresden greift auf Wohnung über: Zwei Personen verletzt

Dresden - In Dresden mussten die Feuerwehrleute in der Neujahrsnacht nach Blasewitz ausrücken. Dort brannte es in einem Mehrfamilienhaus.

Zunächst brannte nur ein Balkon - doch das Feuer griff auf die Wohnung über. © Roland Halkasch

Gegen 2.57 Uhr wurden die Beamten der Dresdner Polizei über das Feuer in der Tittmannstraße informiert, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 mitteilte.

Der Feuerwehr zufolge war dort auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen, der sich auf die dazugehörige Wohnung ausbreitete.

Zwar konnte der Brand von den Kameraden schnell unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch hatte sich der Rauch bereits im ganzen Haus ausgebreitet, sodass zwischenzeitlich alle Bewohner evakuiert werden mussten. Sie wurden vorübergehend in einem DVB-Bus betreut und konnten mittlerweile wieder zurück in ihre eigenen vier Wände.

Zwei Personen - die beiden Bewohner (63 und 56) der betroffenen Wohnung - wurden von Nachbarn gerettet und mussten mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Polizei zufolge hatte einer von ihnen zuvor noch versucht, die Flammen eigenständig zu löschen.