Brand im Seniorenheim: Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort - Drei Personen verletzt

Coswig - Bei einem Feuer in einer Seniorenwohnanlage in Coswig wurden drei Personen verletzt.

In der Seniorenresidenz "Luther Straße" kam es zu einem Brand. Drei Personen wurden verletzt. © Roland Halkasch

Was bisher bekannt ist: Am Sonntagnachmittag kam es in einer Erdgeschosswohnung in der Seniorenwohnanlage "Luther Straße" in Coswig zu einem Brand.

Sofort eilten die Einsatzkräfte an die Unglücksstelle und begannen mit den Löscharbeiten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage am Nachmittag bestätigte, wurden drei Personen verletzt. Es handelt sich demnach um einen Bewohner und zwei Betreuer.



Mehrere Bewohner wurden vorsorglich aus ihren Zimmern geholt.