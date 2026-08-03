Brand in Cotta: Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen vor Ort

Dresden - Das sah mal wieder nach deutlich mehr aus, als es war.

Die Feuerwehr hatte nicht viel zu tun, die Polizei ermittelt erst gar nicht. © xcitepress

In Dresden-Cotta hat ein Brand am Montagnachmittag in einem leerstehenden Gebäude an der Saxoniastraße für einen Einsatz der Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen gesorgt.

Gegen 16.50 Uhr soll dort Rauch aus den Fenstern gekommen sein.

Für die Einsatzkräfte kein größeres Problem: Sie konnten den Brand, nur ein wenig brennender Unrat, schnell unter Kontrolle bringen.

Personen sollen bei dem Feuer nicht verletzt worden sein.