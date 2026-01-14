Brand in Dresden-Schönborn: Feuerwehr kämpft mit starker Rauchentwicklung

Dresden - Die Rauchentwicklung war so stark, dass die Alarmstufe zeitnah erhöht werden musste: In Dresden-Schönborn stand am Mittwochmittag das Nebengebäude eines Gehöfts in Brand.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurden viele Kräfte alarmiert. © Roland Halkasch

Der Alarm ging um 12.51 Uhr ein, wie die Feuerwehr am Nachmittag mitteilte. Demnach war ein Ofen außer Kontrolle geraten und hatte Gegenstände in dessen Nähe in Brand gesetzt.

"Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude. Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Trupps unter Atemschutz haben das Gebäude betreten", meldete die Feuerwehr zunächst auf Threads.

Später kam heraus, dass der Brand auf etwa vier Quadratmetern weniger dramatisch war als zunächst angenommen. Die Kräfte wurden daher wieder reduziert.

"Derzeit laufen Belüftungsmaßnahmen, um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien. Im Einsatz befinden sich rund 35 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Stadtteilfeuerwehr Langebrück sowie der U-Dienst", teilte die Feuerwehr abschließend mit.