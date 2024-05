29.05.2024 06:52 2.220 Brand in Dresdner Flüchtlingswohnheim - Starke Rauchentwicklung!

Feuer in einem Flüchtlingswohnheim in der Albertstadt! Die Feuerwehr musste am Dienstagabend zu einem Brand im Dresdner Norden ausrücken.

Von Elias Kroll

Dresden - Feuer in einem Flüchtlingswohnheim in der Albertstadt! Die Feuerwehr war schnell vor Ort. © Feuerwehr Dresden Die Feuerwehr musste am Dienstagabend zu einem Brand im Dresdner Norden ausrücken. Laut Angaben vom heutigen Mittwoch waren die Einsatzkräfte zu einem Übergangswohnheim für Geflüchtete alarmiert worden, weil es durch einen Brand zu starker Rauchentwicklung gekommen war. Aus einem Fenster im ersten Obergeschoss drang schwarzer Rauch empor. Auch im Inneren des Gebäudes hatte er sich verteilt. Per Strahlrohr konnte der Brand zeitnah unter Kontrolle gebracht werden. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Insgesamt waren zwischen 18.41 und 20.59 Uhr 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen der Umgebung im Einsatz. Laut Mitteilung hat die Polizei Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

