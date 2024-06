Brand in Gorbitz: Feuerwehr muss im Döner-Imbiss löschen

Dresden - Feuerwehreinsatz in Dresden-Gorbitz!

Mitten in der Nacht musste die Feuerwehr zu einem Döner-Lokal ausrücken. Zu essen gab es allerdings nichts. (Symbolbild) © 123RF/tsuguliev

In der Nacht zu Dienstag mussten die Kameraden der Dresdner Feuerwehr in Richtung Leutewitzer Ring ausrücken. Gegen 2 Uhr brannte es in einem Imbiss.

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, handelte es sich dabei um ein Döner-Lokal.

Das Feuer war im Inneren des Ladens ausgebrochen. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Die Ermittlungen laufen.