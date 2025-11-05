Brand in Gruna: Feuerwehr muss Fahrzeuge löschen
Dresden - Einsatz in Dresden-Gruna! Am Mittwochabend musste die Dresdner Feuerwehr zu einem Brand ausrücken.
Wie Fotos von einem Areal im Bereich Am Grüngürtel/Ecke Junghansstraße zeigen, stand die Front von einem Auto sowie einem Kleintransporter in Flammen.
Ersten Angaben zufolge soll gegen 19 Uhr zunächst der silberne Wagen aus noch ungeklärter Ursache plötzlich Feuer gefangen haben, woraufhin wenig später auch das blaue, nebenstehende Fahrzeug brannte.
Die Kameraden konnten schnell die Löschmaßnahmen starten, allerdings entstand dennoch erheblicher Schaden.
Verletzte soll es glücklicherweise nicht gegeben haben.
Sowohl Polizei als auch Feuerwehr konnten auf TAG24-Nachfrage noch keine näheren Angaben zum Vorfall machen. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: xcitepress/Christian Essler