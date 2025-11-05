Brand in Gruna: Feuerwehr muss Fahrzeuge löschen

Dresden - Einsatz in Dresden-Gruna ! Am Mittwochabend musste die Dresdner Feuerwehr zu einem Brand ausrücken.

Kameraden der Dresdner Feuerwehr kümmerten sich am Mittwochabend um zwei brennende Fahrzeuge in Gruna. © xcitepress/Christian Essler

Wie Fotos von einem Areal im Bereich Am Grüngürtel/Ecke Junghansstraße zeigen, stand die Front von einem Auto sowie einem Kleintransporter in Flammen.

Ersten Angaben zufolge soll gegen 19 Uhr zunächst der silberne Wagen aus noch ungeklärter Ursache plötzlich Feuer gefangen haben, woraufhin wenig später auch das blaue, nebenstehende Fahrzeug brannte.

Die Kameraden konnten schnell die Löschmaßnahmen starten, allerdings entstand dennoch erheblicher Schaden.

Verletzte soll es glücklicherweise nicht gegeben haben.