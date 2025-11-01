Feuerwehreinsatz in Dresden-Neustadt: Einsatzkräfte müssen in Bar eindringen

Dresden - Dieser Einsatz in Dresden-Neustadt begann am Samstagnachmittag direkt mit einer wichtigen Frage: "Wo brennt's denn?"

Viele Einsatzkräfte, wenig Feuer: Diesmal konnten die Retter ziemlich schnell aufatmen. © Roland Halkasch

Gegen 17.25 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in der Görlitzer Straße aus. Dort vermuteten die Rettungskräfte zunächst, dass ein Feuer in einem Hostel ausgebrochen war - aufgrund eines starken Brandgeruchs.

Doch dann wurde klar, dass die Ursache in einer Bar nebenan zu finden war. Die Feuerwehrleute brachen das Schloss der Eingangstür auf. Kurz darauf entdeckten sie einen Schwelbrand auf dem Tresen, der mit einer Kübelspritze gelöscht werden konnte.

Wegen des Einsatzes musste die Görlitzer Straße für circa eine Stunde gesperrt werden. Die Straßenbahnlinie 13 konnte die übliche Route entsprechend nicht bedienen.

Die Polizeidirektion Dresden gab später im Gespräch mit TAG24 gleich mehrfach Entwarnung. Es sei weder jemand verletzt worden, noch ein Gebäudeschaden entstanden.