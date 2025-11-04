Aufwendige Rettung: Handwerker schießt sich Stahlklammer in den Oberschenkel

Dresden - Einsatz im Dresdner Ortsteil Gönnsdorf (Schönfelder Hochland): Ein Handwerker hat sich am Montagnachmittag im Dachgeschoss verletzt.

In Gönnsdorf mussten neben den Rettungskräften auch Kameraden der Feuerwehr anrücken. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Gegen 14.23 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einer Baustelle eines Einfamilienhauses am Zachengrundring alarmiert.

Dort hatte sich im Dachgeschoss ein Handwerker bei Holzarbeiten eine Befestigungskrampe (eine Art Stahlklammer) in den Oberschenkel geschossen. Die Rettungskräfte übernahmen die medizinische Versorgung.

Da ein Abtransport über das Treppenhaus nicht möglich war, kam eine Drehleiter zum Einsatz. Mithilfe dieser wurde die Trage des Rettungsdienstes ins Dachgeschoss gebracht.

Der Patient wurde umgelagert und schonend über das Fenster nach unten transportiert. Anschließend kam der verletzte Mann in eine Klinik.