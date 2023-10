Brand in Löbtau: Feuerwehr bekämpft Flammen in Wohnung

Mithilfe der Drehleiter löschten Brandbekämpfer die Flammen im ersten Stockwerk. © Roland Halkasch

Laut einer Auskunft der Polizei gegenüber TAG24, wurden Einsatzkräfte am gestrigen Freitagabend, um 19.54 Uhr, in die Stollestraße gerufen. In einem Mehrfamilienhaus entwickelte sich, aus bislang noch ungeklärten Gründen, ein Brand in einem Raum im ersten Obergeschoss.



Nach Angaben der Feuerwehr, entstanden die Flammen in der Küche der leerstehenden Wohnung, griffen jedoch auf keine weiteren Räume über.

24 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr der Wachen Löbtau und Übigau sowie der Stadtteilfeuerwehr Gorbitz konnten den Brand schnell wieder löschen, der Einsatz kam gegen 21.05 Uhr zum Ende. Ein Personenschaden entsstand nicht.

Die Stollestraße wurde während des Einsatzes vorübergehend gesperrt. Auch auf der angrenzenden Rudolf-Renner-Straße kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.