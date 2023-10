03.10.2023 19:33 1.411 Wohnungsbrand in Dresdner Neustadt: Alaunstraße komplett gesperrt!

Am heutigen Dienstagabend kam es in der Dresdner Neustadt zu einem Wohnungsbrand. Das Feuer ist bereits gelöscht, die Sperrung der Alaunstraße dauert noch an.

Von Dana-Jane Kruse

Am heutigen Dienstagabend kam es auf der Alaunstraße in der Dresdner Neustadt zu einem Wohnungsbrand. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht, doch die Feuerwehr rät aufgrund der starken Rauchentwicklung, das Gebiet zu meiden. Von der Alaunstraße 12 aus breitete sich die Rauchwolke infolge eines Wohnungsbrandes in Richtung Alaunpark aus. © Dana-Jane Kruse Um etwa 18.30 Uhr waren bereits Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten an der Alaunstraße 12 in der Nähe des Albertplatzes. Auch eine Hebebühne kam zum Einsatz. Bisher ist noch unklar, was der Auslöser des Feuers war und ob Anwohner zu Schaden gekommen sind. Ein Bewohner und ein Hund konnten aus der Brandwohnung evakuiert werden, zu ihrem Gesundheitszustand ist noch nichts bekannt. Auf Twitter/X informierten die Kameraden, dass zurzeit noch die gesamte Straße gesperrt sei. Die Rauchentwicklung habe sich schnell über weitere Straßenzüge der Neustadt verbreitet, weshalb die Feuerwehr via Twitter/X riet: "Bitte meiden Sie den Bereich weiträumig!" Um kurz vor 19 Uhr war das Feuer bereits gelöscht. © Bildmontage: Dana-Jane Kruse (2) Um circa 18.50 Uhr setzten Regen und stärkere Windböen ein, die den Rauch weiter vertreiben konnten. Die Feuerwehr ist derzeit noch für Restlöscharbeiten und die Belüftung des Objekts vor Ort im Einsatz.

Titelfoto: Bildmontage: Dana-Jane Kruse (2)