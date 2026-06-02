Recyclinghof in Dresden brennt schon wieder: Pelletlager wird beräumt

Dresden - Nachdem es am Montagabend in einer Recyclinganlage in Dresden-Großzschachwitz gebrannt hatte, musste die Feuerwehr am Dienstag erneut zum Heizkraftwerk Am Lugaer Graben ausrücken.

Am Dienstag mussten die Kameraden erneut ausrücken. © Feuerwehr Dresden

Laut Feuerwehr brenne es erneut im Pelletlager. "Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und erkunden. Ein Großteil der Lagerhalle ist stark verraucht", heißt es am Dienstagvormittag.

Mittlerweile wurde eine stabile Löschwasserversorgung mit Lösch- und Tanklöschfahrzeugen sichergestellt. Neben Wasser kommt auch Löschschaum zum Einsatz, um verborgene Glutnester besser zu erreichen.

Mit Radladern wird das Pelletlager nun Stück für Stück beräumt, damit die Einsatzkräfte an weitere Glutnester herankommen.

Bereits am Montagabend gegen 21.27 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Heizkraftwerks aus.