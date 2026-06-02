Recyclinghof in Dresden brennt schon wieder: Pelletlager wird beräumt
Dresden - Nachdem es am Montagabend in einer Recyclinganlage in Dresden-Großzschachwitz gebrannt hatte, musste die Feuerwehr am Dienstag erneut zum Heizkraftwerk Am Lugaer Graben ausrücken.
Laut Feuerwehr brenne es erneut im Pelletlager. "Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und erkunden. Ein Großteil der Lagerhalle ist stark verraucht", heißt es am Dienstagvormittag.
Mittlerweile wurde eine stabile Löschwasserversorgung mit Lösch- und Tanklöschfahrzeugen sichergestellt. Neben Wasser kommt auch Löschschaum zum Einsatz, um verborgene Glutnester besser zu erreichen.
Mit Radladern wird das Pelletlager nun Stück für Stück beräumt, damit die Einsatzkräfte an weitere Glutnester herankommen.
Bereits am Montagabend gegen 21.27 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Heizkraftwerks aus.
Mitarbeiter bemerkten das Feuer und unternahmen erste Löschversuche
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Ursache war ein Brand in einem Pelletbunker, aus dem dichter, dunkler Rauch aufstieg. Mitarbeiter bemerkten das Feuer und unternahmen erste Löschversuche.
Dabei zog sich ein 59-Jähriger eine Rauchgasvergiftung zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte das brennende Holzmaterial und konnten so eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Löscharbeiten gestalteten sich jedoch aufwendig und dauerten bis 1.37 Uhr an.
Erstmeldung am 1. Juni, 22.34 Uhr. Update am 2. Juni, 13.10 Uhr.
Titelfoto: Montage: Roland Halkasch (2)