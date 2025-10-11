War es Brandstiftung? Mercedes-AMG in Prohlis abgefackelt
Dresden - In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet in Dresden-Prohlis ein Fahrzeug in Brand.
Wie die Polizei Dresden mitteilt, stand der Mercedes-Benz CLA AMG gegen 0.15 Uhr vor einem Wohnhaus am Otto-Dix-Ring, Ecke Curt-Querner-Straße, als er plötzlich Feuer fing.
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits der vordere Teil der Nobel-Karosse in Flammen.
Die Einsatzkräfte brachten den Brand zwar schnell unter Kontrolle, dennoch entstand am Wagen ein größerer Schaden, sodass von einem Totalschaden ausgegangen wird.
Eine genaue Schadenssumme ist bisher jedoch nicht bekannt.
Am brennenden Mercedes in Prohlis fehlten die Kennzeichen
Zudem war der Mercedes ohne Kennzeichen geparkt. Ob diese gestohlen wurden oder das Auto abgemeldet ist, konnte der Pressesprecher noch nicht mitteilen.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob Brandstiftung dahintersteckt, ist derzeit noch offen.
Titelfoto: Roland Halkasch