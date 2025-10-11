War es Brandstiftung? Mercedes-AMG in Prohlis abgefackelt

Dresden - In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet in Dresden-Prohlis ein Fahrzeug in Brand.

Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden mitteilt, stand der Mercedes-Benz CLA AMG gegen 0.15 Uhr vor einem Wohnhaus am Otto-Dix-Ring, Ecke Curt-Querner-Straße, als er plötzlich Feuer fing.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits der vordere Teil der Nobel-Karosse in Flammen.

Die Einsatzkräfte brachten den Brand zwar schnell unter Kontrolle, dennoch entstand am Wagen ein größerer Schaden, sodass von einem Totalschaden ausgegangen wird.

Eine genaue Schadenssumme ist bisher jedoch nicht bekannt.