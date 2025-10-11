 13.057

War es Brandstiftung? Mercedes-AMG in Prohlis abgefackelt

In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet in Dresden-Prohlis ein Fahrzeug in Brand.

Von Isabel Klemt

Dresden - In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet in Dresden-Prohlis ein Fahrzeug in Brand.

Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle.
Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden mitteilt, stand der Mercedes-Benz CLA AMG gegen 0.15 Uhr vor einem Wohnhaus am Otto-Dix-Ring, Ecke Curt-Querner-Straße, als er plötzlich Feuer fing.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits der vordere Teil der Nobel-Karosse in Flammen.

Die Einsatzkräfte brachten den Brand zwar schnell unter Kontrolle, dennoch entstand am Wagen ein größerer Schaden, sodass von einem Totalschaden ausgegangen wird.

Dresden: Hochhausbrand in Großzschachwitz: Feuerwehr löscht Flammen in 5. Etage
Dresden Feuerwehreinsatz Hochhausbrand in Großzschachwitz: Feuerwehr löscht Flammen in 5. Etage

Eine genaue Schadenssumme ist bisher jedoch nicht bekannt.

Am brennenden Mercedes in Prohlis fehlten die Kennzeichen

Der Mercedes geriet plötzlich vor einem Wohnhaus am Otto-Dix-Ring, Ecke Curt-Querner-Straße, in Brand.
Der Mercedes geriet plötzlich vor einem Wohnhaus am Otto-Dix-Ring, Ecke Curt-Querner-Straße, in Brand.  © Roland Halkasch
Beim Fahrzeug entstand ein größerer Schaden, sodass von einem Totalschaden ausgegangen wird.
Beim Fahrzeug entstand ein größerer Schaden, sodass von einem Totalschaden ausgegangen wird.  © Roland Halkasch

Zudem war der Mercedes ohne Kennzeichen geparkt. Ob diese gestohlen wurden oder das Auto abgemeldet ist, konnte der Pressesprecher noch nicht mitteilen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob Brandstiftung dahintersteckt, ist derzeit noch offen.

Titelfoto: Roland Halkasch

Mehr zum Thema Dresden Feuerwehreinsatz: