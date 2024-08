16.08.2024 06:52 3.776 Brandstiftung in Gorbitz? Mini geht am Amalie-Dietrich-Platz in Flammen auf!

Feuerwehr und Polizei mussten am späten Donnerstagabend zum Amalie-Dietrich-Platz in Gorbitz ausrücken. Ein Mini stand lichterloh in Flammen.

Von Emma Schwarze

Dresden - Waren hier Feuerteufel unterwegs? Feuerwehr und Polizei mussten am späten Donnerstagabend zum Amalie-Dietrich-Platz in Gorbitz ausrücken. Ein Mini stand lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr löschte am Donnerstag einen brennenden Mini Cooper S. © Roland Halkasch Wie ein Sprecher der Dresdner Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Beamten gegen 22 Uhr zum Amalie-Dietrich-Platz alarmiert: Auf einem Parkplatz war ein geparkter Mini Cooper S in Brand geraten und die Flammen drohten auf die umliegende Vegetation überzugreifen. Da der Parkplatz direkt gegenüber des Polizeireviers Dresden-West lag, konnten die Beamten innerhalb kürzester Zeit reagieren und bereits mit ersten Löschmaßnahmen beginnen. Kameraden der Berufsfeuerwehr Löbtau und der Stadtteilfeuerwehr Gorbitz, die wenig später eintrafen, löschten die restlichen Flammen im Innenraum des Autos mit Wasser und Schaum. Dresden Feuerwehreinsatz Balkon-Brand in Dresden: Polizei geht von Kippen-Stummel aus! Der Mini brannte vollständig aus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 9000 Euro. Verletzt wurde niemand. Mit Wasser und Schaum erstickte die Feuerwehr die Flammen. © Roland Halkasch Von Innen brannte der Wagen vollständig aus. © Roland Halkasch "Da der Wagen geparkt war und sich nicht während der Fahrt entzündete, haben wir zunächst eine Anzeige wegen Brandstiftung aufgegeben", erklärte der Sprecher. Die Ermittlungen laufen.

