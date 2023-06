26.06.2023 14:56 4.680 Brennende Solaranlage auf Dresdner Wohnhaus sorgt für Feuerwehreinsatz!

Am Montagvormittag brannte in Dresden eine Solaranlage wegen eines technischen Defekts auf dem Dach eines Einfamilienhauses an der Kohlsdorfer Straße.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Montagvormittag brannte in Dresden eine Solaranlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses im Stadtteil Dölzschen. In der Kohlsdorfer Straße kam es am Montagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz. © Roland Halkasch Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts und ohne Fremdeinwirkung geriet die Photovoltaikanlage gegen 11.10 Uhr in Brand, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Montagnachmittag. In dem derzeit leerstehenden Bungalow an der Kohlsdorfer Straße entstand infolge des Feuers auf dem Dach dabei kein Schaden. Personen wurden ebenfalls nicht zu verletzt. Wie Michael Klahre, Pressesprecher der Feuerwehr Dresden, gegenüber TAG24 am Montagmittag mitteilte, konnten die alarmierten Einsatzkräfte beim Eintreffen am Brandherd eine starke Rauchentwicklung und Flammen auf dem Dach feststellen. Dresden Feuerwehreinsatz Wohnungsbrand in Dresden: Feuerwehr findet haufenweise Müll Zwei Solar-Module der Anlage hatten Feuer gefangen und brannten vollständig ab, so Klahre weiter. Unter Atemschutz konnten die Feuerwehrleute die Solarzellen löschen und verhindern, dass sich der Brand ausbreitet. Um weitere Gefahr abzuwenden, wurden die übrigen Elemente daraufhin vom Stromnetz entfernt. Die Einsatzkräfte konnten die Solaranlage löschen und die Gefahr bereinigen. © Roland Halkasch Im Zuge der Maßnahmen von Feuerwehr und Polizei kam es am Einsatzort zu Verkehrseinschränkungen.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch