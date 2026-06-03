Dachstuhlbrand löst Großeinsatz aus: Familie in Klinik, Katze mit Sauerstoff versorgt

Dresden - Großeinsatz im Südosten von Dresden! In Söbrigen ist am späten Dienstagabend der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten.

Die Katze der Familie musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr mit Sauerstoff versorgt werden. © xcitepress

Wie die Feuerwehr Dresden mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 22.12 Uhr alarmiert und rückten mit einem Großaufgebot auf die Söbrigener Straße aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte die fünfköpfige Familie im Alter von 10, 15, 37, 41 und 64 Jahren das stark verrauchte Wohnhaus bereits selbstständig verlassen.

Aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung wurden alle fünf Personen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht.

Auch die Katze der Familie hatte Rauch eingeatmet und musste von den Einsatzkräften mit Sauerstoff versorgt werden.