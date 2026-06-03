Dachstuhlbrand löst Großeinsatz aus: Familie in Klinik, Katze mit Sauerstoff versorgt

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In Dresden-Söbrigen ist am späten Dienstagabend der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten!

Von Isabel Klemt

Dresden - Großeinsatz im Südosten von Dresden! In Söbrigen ist am späten Dienstagabend der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten.

Die Katze der Familie musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr mit Sauerstoff versorgt werden.
Die Katze der Familie musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr mit Sauerstoff versorgt werden.  © xcitepress

Wie die Feuerwehr Dresden mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 22.12 Uhr alarmiert und rückten mit einem Großaufgebot auf die Söbrigener Straße aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte die fünfköpfige Familie im Alter von 10, 15, 37, 41 und 64 Jahren das stark verrauchte Wohnhaus bereits selbstständig verlassen.

Aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung wurden alle fünf Personen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht.

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Auch die Katze der Familie hatte Rauch eingeatmet und musste von den Einsatzkräften mit Sauerstoff versorgt werden.

Die Familie konnte sich selbstständig aus dem verrauchten Gebäude retten.
Die Familie konnte sich selbstständig aus dem verrauchten Gebäude retten.  © Roland Halkasch
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Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.  © Paul Ilgen

Brand in Söbrigen: Feuerwehr kann Flammen unter Kontrolle bringen

Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.  © xcitepress

Währenddessen bekämpften die Feuerwehrleute die Flammen unter Atemschutz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich von mehreren Seiten.

Wegen der starken Rauchentwicklung informierte die Feuerwehr die Bevölkerung über Warn-Apps und soziale Netzwerke. Anwohner wurden aufgefordert, in einem Umkreis von 500 Metern um die Einsatzstelle Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Inzwischen ist der Brand unter Kontrolle. Dennoch ist der Brandgeruch weiterhin in mehreren Dresdner Stadtteilen sowie auf der gegenüberliegenden Elbseite wahrnehmbar. Die Feuerwehr empfiehlt daher, bei Rauch- oder Geruchsbelästigung weiterhin Fenster und Türen geschlossen zu halten.

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Die Polizei untersucht nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress, Roland Halkasch

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