Dramatische Rettungsaktion: Neun Verletzte nach Kellerbrand in Dresden

Dresden - Die Dresdner Feuerwehr musste am Sonntagabend zu einem Großeinsatz am Otto-Dix-Ring in Strehlen ausrücken. Dort brannte der Keller eines Mehrfamilienhauses. Neun Menschen wurden verletzt.

Die Dresdner Feuerwehr wurde am Sonntagabend nach Strehlen gerufen. © Feuerwehr Dresden

Gegen 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, wie Feuerwehr-Pressesprecher Michael Klahre gegenüber TAG24 am Sonntagabend erklärte.

Bei Eintreffen der Kameraden drang bereits Qualm aus mehreren Etagen des Gebäudes, kurz darauf trafen die Feuerwehrleute einige Bewohner im Treppenhaus, die schon Rauch eingeatmet hatten und umgehend den Sanitätern übergeben wurden.

An den Fenstern des Gebäudes machten sich zudem mehrere Menschen bemerkbar. Eine Familie hielt den Einsatzkräften sogar ihr Kind aus einem Fenster im dritten Obergeschoss entgegen, woraufhin es mithilfe einer Drehleiter schleunigst gerettet wurde.

Wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, wurden insgesamt 15 Personen vor den Flammen gerettet. Neun Menschen kamen anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Während die meisten Bewohner bei Freunden und Familien Unterschlupf fanden, brachte ein DVB-Bus drei Personen in eine Notunterkunft. Das Haus ist infolge des Brands vorerst nicht mehr bewohnbar.