Familie hält Kind zur Rettung aus Fenster! Feuerwehr am Otto-Dix-Ring im Großeinsatz

Dresden - Die Dresdner Feuerwehr musste am Sonntagabend zu einem Großeinsatz am Otto-Dix-Ring in Strehlen ausrücken. Dort brannte der Keller eines Mehrfamilienhauses.

Die Dresdner Feuerwehr wurde am Sonntagabend nach Strehlen gerufen. © Feuerwehr Dresden

Gegen 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, wie Feuerwehr-Pressesprecher Michael Klahre gegenüber TAG24 erklärte.

Bei Eintreffen der Kameraden drang bereits Qualm aus mehreren Etagen des Gebäudes, kurz darauf trafen die Feuerwehrleute einige Bewohner im Treppenhaus, die schon Rauch eingeatmet hatten und umgehend den Sanitätern übergeben wurden.

An den Fenstern des Gebäudes machten sich zudem mehrere Menschen bemerkbar. Eine Familie hielt den Einsatzkräften sogar ihr Kind aus einem Fenster im dritten Obergeschoss entgegen, woraufhin es mithilfe einer Drehleiter schleunigst gerettet wurde.

Glücklicherweise konnte das Feuer mittels Strahlrohr zügig gelöscht werden, aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Haus aktuell jedoch unbewohnbar.

Wegen der zahlreichen Notrufe mobilisierte die Feuerwehr zusätzliche Ressourcen, um sich um die Betroffenen und Verletzten kümmern zu können. So kontaktierte die Einsatzleitung die Eigentümer des Hauses bezüglich der vorübergehenden Unterbringung der Anwohner. Außerdem stellten die DVB einen Bus zur Verfügung.