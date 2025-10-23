Einsatz in der Johannstadt: Großaufgebot der Feuerwehr rückt an

Dresden - Alarm in der Johannstadt! Am Donnerstagmorgen musste ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf die Fetscherstraße anrücken.

Kameraden von allen fünf Dresdner Feuerwachen eilten am Donnerstagmorgen zum DRK-Pflege- und Seniorenheim "Clara Zetkin". (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Wie Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (46) auf TAG24-Nachfrage mitteilte, hatte um 7.09 Uhr die Brandmeldeanlage im DRK-Pflege- und Seniorenheim "Clara Zetkin" ausgelöst.

"Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm", so Klahre.

Nach TAG24-Informationen mussten die Bewohner nicht evakuiert werden. Die Kameraden konnten rund 20 Minuten später wieder abrücken.

Auf Anfrage wollte sich die Heimleitung nicht zum konkreten Grund für das Auslösen eines Rauchmelders im Gebäude äußern.