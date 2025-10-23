Einsatz in der Johannstadt: Großaufgebot der Feuerwehr rückt an
Dresden - Alarm in der Johannstadt! Am Donnerstagmorgen musste ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf die Fetscherstraße anrücken.
Wie Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (46) auf TAG24-Nachfrage mitteilte, hatte um 7.09 Uhr die Brandmeldeanlage im DRK-Pflege- und Seniorenheim "Clara Zetkin" ausgelöst.
"Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm", so Klahre.
Nach TAG24-Informationen mussten die Bewohner nicht evakuiert werden. Die Kameraden konnten rund 20 Minuten später wieder abrücken.
Auf Anfrage wollte sich die Heimleitung nicht zum konkreten Grund für das Auslösen eines Rauchmelders im Gebäude äußern.
Im Einsatz waren Kräfte aller Feuerwachen. So kamen Fahrzeuge aus der Albertstadt, Übigau, Striesen, Löbtau und der Altstadt angefahren.
