Familie in Dresden vor dem Nichts: Spendenaufruf nach verheerendem Brand

Dresden - Es war ein verheerender Brand: Am späten Dienstagabend ist der Dachstuhl eines Wohnhauses im Südosten von Dresden in Flammen aufgegangen. Dabei sind große Teile des Gebäudes beschädigt worden. Nun hat die Dorfgemeinschaft von Söbringen einen Spendenaufruf gestartet.

Bei Tageslicht zeigte sich am Wohnhaus das große Ausmaß der Zerstörung. © gofundme

Eine fünfköpfige Familie stehe vor dem Nichts, schreiben die Organisatoren auf der Plattform "gofundme". "Keine Wohnung. Keine Einrichtung. Kein Erspartes für einen Neustart", heißt es.

Genau deshalb bräuchten Eltern, Großeltern und die zwei Kinder nun finanzielle Unterstützung – für die Unterkunft der nächsten Wochen, neue Kleidung und Möbel.

"Jeder gespendete Euro fließt direkt an die Familie und hilft ihr, diese unfassbar schwere Zeit zu überstehen und wieder auf eigenen Beinen zu stehen", so der eindringliche Aufruf der Initiatoren.

Innerhalb von sechs Stunden sind durch 38 Spenden bislang über 1700 Euro zusammengekommen (Stand 20 Uhr).