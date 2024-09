Feuer im Hochhaus bei Carolabrücke: Bewohnerin verletzt

Derweil konnte die Feuerwehr den Brand zügig löschen. Der Schaden am Gebäude hielt sich in Grenzen. Nach dem Schreck konnten die Menschen wieder in ihre Wohnungen zurück.

Gegen 20.40 Uhr erreichte ein erster Notruf die Einsatzkräfte. Im Hochhausriegel an der Steinstraße war ein Feuer ausgebrochen. Sofort rückte die Feuerwehr aus, brachte eine Drehleiter in Position und begann mit den Löscharbeiten.

Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes kam es zu erheblichen Einschränkungen an der wichtigen Zufahrtsstraße in die Dresdner Innenstadt. Auch an der Pillnitzer Straße und am Terrassenufer kam es zu Einschränkungen

Zur Höhe des Sachschadens und zur Ursache des Brandes liegen noch keine Informationen vor.