Feuer in Dresdner Neustadt! Hinterhaus in Flammen

Dresden - Hinterhaus in Flammen! In der vergangenen Nacht musste die Dresdner Feuerwehr zu einem Brand in der Neustadt ausrücken.

In der Dresdner Neustadt war in einem Hinterhaus ein Feuer ausgebrochen. © Feuerwehr Dresden

Gegen 3.14 Uhr wurde die Feuerwehr in Dresden über einen Brand an der Prießnitzstraße informiert. Aus bisher noch ungeklärter Ursache war in einem Hinterhaus in einem Müllraum ein Feuer ausgebrochen.

Bevor die Retter eintrafen, hatten Anwohner bereits vergeblich versucht, den Brand zu löschen.

Als die Feuerwehrleute den Einsatzort erkundeten und mit den Löschmaßnahmen begannen, kam es plötzlich zu einer schlagartigen Brandausbreitung ins erste Obergeschoss. Laut Polizei hatten sich die Flammen über eine Zwischendecke auf das Obergeschoss und ein Nebengebäude ausgebreitet.

Dank des schnellen Eingreifens der Kameraden konnte dem aber entgegengewirkt werden.

Im Gebäude befinden sich neben Geschäften und einer Gitarrenwerkstatt auch mehrere Wohnungen. Diese wurden während des Einsatzes evakuiert. Anschließend konnten die Bewohner aber wieder dahin zurückkehren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.