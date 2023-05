30.05.2023 18:05 1.250 Feuer in Freital: Kameraden retten Bewohner über Leiter

In Freital hat es gebrannt. Am heutigen Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr eilten 34 Kameraden zu einer Dachwohnung an der Uferstraße in Freital.

Von Anneke Müller

Freital - 34 Kameraden eilten am heutigen Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr zum Brand einer Dachwohnung an der Uferstraße in Freital. Aus diesem Fenster retteten die Feuerwehrleute einen 50-Jährigen aus der Brandwohnung. © Roland Halkasch Als die Feuerwehr Freital eintraf, drang bereits dichter Rauch aus der Wohnung und der Bewohner (50) stand am Fenster.

In seinem Wohnzimmer brannte das Mobiliar. Über die Drehleiter retteten die Kameraden den 50-Jährigen gerade noch rechtzeitig. Er kam mit leichten Verletzungen davon. Sieben Bewohner konnten das Haus außerdem unverletzt verlassen. Mit einem Strahlrohr löschten die Feuerwehrleute den Brand. Die Wohnung ist unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. "Wir gehen derzeit von fahrlässiger Brandstiftung aus", so Polizeisprecher Karsten Jäger (39). 34 Kameraden waren zu dem Wohnungsbrand im Einsatz. © Roland Halkasch Offenbar soll das Feuer von einem elektrischen Gerät im Wohnzimmer ausgegangen sein.

Titelfoto: Roland Halkasch