Feuerwehr im Einsatz: Flammen und Rauch dringen aus früherer Kita

Dresden - Die Dresdner Feuerwehren hatten an Weihnachten alle Hände voll zu tun: Erst brannte an Heiligabend eine Scheune in Weißig , nun am 2. Feiertag ein leer stehendes Gebäude in Tolkewitz.

Flammen und dichter Rauch quollen aus einem Fenster des Gebäudes in der Kipsdorfer Straße. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Die Einsatzkräfte der zuständigen Wache in Striesen wurden am späten Freitagabend gegen 22.19 Uhr in die Kipsdorfer Straße alarmiert.

Dort brannte es im ersten Obergeschoss eines leer stehenden Gebäudes, das früher einmal als Kindergarten genutzt worden war. Die Flammen drohten, laut einem Sprecher der Dresdner Feuerwehr, auf das Dach überzugreifen.

Bevor die Kameraden am Einsatzort tätig werden konnten, "mussten mehrere Bauzäune überwunden werden".

Mittels Strahlrohr und unter Atemschutz konnten sie schließlich mit der Brandbekämpfung von innen beginnen. Über eine Drehleiter wurde außerdem die Dachhaut gekühlt.

Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und das Übergreifen auf das Dach verhindern.