Großbrand an Heiligabend: Feuer auf Kinder- und Jugendfarm in Weißig
Dresden - Großbrand an Heiligabend in Dresden: Im Stadtteil Weißig stand am Abend ein Scheunenkomplex in Flammen.
Betroffen war die Kinder- und Jugendfarm "Spielwiese" auf der Weißiger Hauptstraße.
Wie die Feuerwehr über Threads mitteilte, waren rund 135 Einsatzkräfte im Einsatz.
Zudem kam es zu einer starken Rauchentwicklung, sodass über die Warn-Apps eine Meldung herausgegeben wurde - alle Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.
Die "Spielwiese" äußerte sich in der Nacht noch bei Instagram und sprach von einem "Schock". Immerhin konnten alle Farmtiere gerettet werden.
Kurze Zeit später konnte jedoch Entwarnung gegeben werden, dennoch übernahm die Feuerwehr im Anschluss noch weitere Restarbeiten vor Ort.
