Großbrand an Heiligabend: Feuer auf Kinder- und Jugendfarm in Weißig

Ein Scheunenkomplex im Dresdner Stadtteil Weißig ging an Heiligabend in Flammen auf. Die Feuerwehr war mit rund 135 Einsatzkräften vor Ort.

Von Janina Rößler

Dresden - Großbrand an Heiligabend in Dresden: Im Stadtteil Weißig stand am Abend ein Scheunenkomplex in Flammen.

Ein Scheunenkomplex stand am Heiligabend in Flammen.
Ein Scheunenkomplex stand am Heiligabend in Flammen.

Betroffen war die Kinder- und Jugendfarm "Spielwiese" auf der Weißiger Hauptstraße.

Wie die Feuerwehr über Threads mitteilte, waren rund 135 Einsatzkräfte im Einsatz.

Zudem kam es zu einer starken Rauchentwicklung, sodass über die Warn-Apps eine Meldung herausgegeben wurde - alle Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Die "Spielwiese" äußerte sich in der Nacht noch bei Instagram und sprach von einem "Schock". Immerhin konnten alle Farmtiere gerettet werden.

Rund 135 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um den Brand zu bekämpfen.
Rund 135 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um den Brand zu bekämpfen.
Nachdem der Brand gelöscht war, blieb die Feuerwehr für weitere Restarbeiten vor Ort.
Nachdem der Brand gelöscht war, blieb die Feuerwehr für weitere Restarbeiten vor Ort.

Kurze Zeit später konnte jedoch Entwarnung gegeben werden, dennoch übernahm die Feuerwehr im Anschluss noch weitere Restarbeiten vor Ort.

