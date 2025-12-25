Großbrand an Heiligabend: Feuer auf Kinder- und Jugendfarm in Weißig

Dresden - Großbrand an Heiligabend in Dresden : Im Stadtteil Weißig stand am Abend ein Scheunenkomplex in Flammen.

Ein Scheunenkomplex stand am Heiligabend in Flammen. © Roland Halkasch

Betroffen war die Kinder- und Jugendfarm "Spielwiese" auf der Weißiger Hauptstraße.



Wie die Feuerwehr über Threads mitteilte, waren rund 135 Einsatzkräfte im Einsatz.

Zudem kam es zu einer starken Rauchentwicklung, sodass über die Warn-Apps eine Meldung herausgegeben wurde - alle Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Die "Spielwiese" äußerte sich in der Nacht noch bei Instagram und sprach von einem "Schock". Immerhin konnten alle Farmtiere gerettet werden.