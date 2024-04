05.04.2024 15:54 7.599 Feuerwehr-Einsatz am Hauptbahnhof: Alle müssen raus

Feuerwehr-Einsatz am Freitag am Dresdner Hauptbahnhof. Weil Rauch in einer Toilette gemeldet wurde, wurde der Hauptbahnhof geräumt.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Die Feuerwehr war am Freitagnachmittag in Dresden gefordert. Der Hauptbahnhof musste geräumt werden. Was war passiert? Freitagnachmittag mussten Besucher den Hauptbahnhof verlassen, weil es auf einer Toilette qualmte. © Holm Helis Wie Michael Klahre, Sprecher der Feuerwehr Dresden, gegenüber TAG24 mitteilt, hatte es am Nachmittag gegen 15 Uhr eine Rauchentwicklung in einer Toilette gegeben. Aus Sicherheitsgründen mussten alle Besucher den Hauptbahnhof verlassen. Die Feuerwehr konnte wenig später jedoch bereits Entwarnung geben, weil die Rauchentwicklung minimal gewesen sei. Wie die Feuerwehr Dresden am Nachmittag informiert, musste der entsprechende Bereich belüftet werden, was sich als etwas schwieriger erwies, da der Raum kein Fenster hat. Die Ermittlungen zur Ursache des Qualms übernimmt nun die Polizei. Zuletzt aktualisiert: 16.06 Uhr

Titelfoto: Holm Helis