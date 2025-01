Feuerwehr rettet hilflose Reiterin dank Allrad-Unterstützung

Dresden - Nach dem Sturz einer Reiterin (17) in unwegsamem Gelände eilten ihr die Rettungskräfte der Feuerwehr Dresden auf einem untypischen Einsatzfahrzeug zu Hilfe.

Per Allrad-Fahrzeug konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell und sicher bei der gestürzten Reiterin (17) eintreffen. © Feuerwehr Dresden

Die 17-Jährige fiel am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr unweit eines Reitvereins in Hellerau vom Ross, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte.

Verletzt und bewegungsunfähig lag die Teenagerin daraufhin abseits der Straße "Hoher Weg". Eine Zufahrt für Rettungsfahrzeuge gab es dementsprechend nicht.

Während der Notarzt per Helikopter aus der Luft am Unglücksort eintraf, stapften die Kameraden der Feuerwehr zunächst zu Fuß los.

Eine "spontane Unterstützung" sollte den Feuerwehrleuten ihren Einsatz anschließend aber deutlich erleichtern.

So bemerkte der Wehrleiter der Betriebsfeuerwehr des "Hellerauer Marktbäckers" den laufenden Feuerwehreinsatz und stellte prompt ein "geländegängiges Allradfahrzeug" zur Verfügung, das fortan einen sicheren Transport über Stock und Stein ermöglichte.