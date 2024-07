15.07.2024 19:14 4.170 Feuerwehreinsatz in Dresden! Brand bei Entsorgungs-Firma

Am Montagnachmittag entstand bei der AMAND Umwelttechnik in Dresden-Lockwitz ein Feuer an einer technischen Anlage.

Von Max Patzig

Am Montagnachmittag entstand bei der AMAND Umwelttechnik in Lockwitz ein Feuer an einer technischen Anlage. Die Feuerwehr war am Montag in Lockwitz gefordert. © Roland Halkasch Gegen 17.45 Uhr wurden die Kameraden an die Maxener Straße alarmiert. Eine Förderanlage sowie der Sattelauflieger eines Lastwagens standen in Brand, wie Fotos vom Ort des Geschehens zeigen. Schnell brachte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle. Doch aufgrund der Komplexität der brennenden Gerätschaften dauerte die Brandbekämpfung selbst jedoch einige Zeit. Glück im Unglück: Weder der Lkw-Fahrer noch Arbeitskräfte in dem Entsorgungsunternehmen wurden verletzt. Wie genau es zu dem Feuer kommen konnte, wird jetzt von Brandursachenermittlern untersucht. Der Einsatz wurde inzwischen beendet.

Titelfoto: Roland Halkasch