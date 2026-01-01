Mehr als 100 Einsätze: Dresdner Feuerwehr zieht Silvester-Bilanz

Dresden - Die Dresdner Feuerwehr hatte in der Silvesternacht alle Hände voll zu tun. Trotzdem sind die Kameraden erleichtert - alles in allem seien die vergangenen 24 Stunden "sehr friedlich" verlaufen.

Die Dresdner Feuerwehr war in den vergangenen 24 Stunden sehr gefragt. © Roland Halkasch

Bereits bevor das große Knallen um Mitternacht losging, mussten die Einsatzkräfte immer wieder ausrücken, erklärte Feuerwehrsprecher Michael Klahre. Grund dafür war der Schneefall, der am frühen Mittwochnachmittag einsetzte und zu glatten Straßen führte.

Demnach gab es aufgrund dessen ganze 22 Notrufe in Dresden (acht Einsätze) sowie in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Umso dunkler es wurde, umso mehr wurde in der Nacht die 112 gewählt. Vor allem kamen zu den Glätteunfällen mit voranschreitender Zeit auch immer mehr Brand- (mehr als 100) und Notfallrettungseinsätze (etwa 50) im gesamten Leitstellenbereich dazu.

Allein in Dresden gab es ganze 32 Rettungseinsätze. Dabei ging es unter anderem um Alkoholvergiftungen, Verbrennungen an Händen, Armen, Beinen und im Gesicht durch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern sowie Verletzungen aufgrund von Gewalt.