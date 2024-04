15.04.2024 16:07 879 Flammen in Hellerau: Feuerwehr bekämpft Brand in Reihenendhaus

Feuer im Dresdner Stadtteil Hellerau! Die Feuerwehr kämpft am heutigen Montagnachmittag gegen ein in Brand geratenes Reihenendhaus am Kirchsteig.

Von Chris Pechmann

Dresden - Feuer im Dresdner Stadtteil Hellerau! Die Feuerwehr kämpfte am heutigen Montagnachmittag gegen ein in Brand geratenes Reihenendhaus am Kirchsteig. Die Feuerwehr Dresden wurde am heutigen Montagnachmittag zu einem Brand in Dresden-Hellerau gerufen. © Threads/feuerwehr_dresden Dies teilte die Feuerwehr Dresden auf den Plattformen Instagram sowie Threads gegen 14.40 Uhr mit. Ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden bestätigte den Einsatz gegenüber TAG24. Der Brand breitete sich laut Feuerwehr im ersten Obergeschoss des Gebäudes aus, sei aber mittlerweile unter Kontrolle. Alle Bewohner hätten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Es gäbe keine Verletzten. Über eine Drehleiter sei im Anschluss geprüft worden, ob sich der Brand im Dachstuhl ausgebreitet hätte. Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüften per Drehleiter den Dachstuhl des Gebäudes. © Threads/feuerwehr_dresden Laut Feuerwehr kam es im Bereich Kirchsteig vorübergehend zu einer starken Rauchentwicklung. Später erfolgte die Entwarnung.

Titelfoto: Bildmontage: Threads/feuerwehr_dresden