26.11.2024 13:17 6.940 Komplettes Gebäude geräumt: Feuer in Dresdner Schule!

In einer Schule für Gehörlose und Hörgeschädigte in Dresden-Trachenberge brach am Dienstag ein Feuer aus. Verletzt wurde niemand.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Alarm in Trachenberge! Am Vormittag musste die Feuerwehr zu einer Schule für Gehörlose und Hörgeschädigte anrücken. Dort war es zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand im Erdgeschoss rasch löschen. © Feuerwehr Dresden Wie die Feuerwehr am Dienstagmittag berichtet, brach das Feuer aus bisher noch ungeklärter Ursache gegen 9.26 Uhr in einem Unterrichtsraum der Schule an der Maxim-Gorki-Straße aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die 30 Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal das Gebäude bereits verlassen. Mit einem Strahlrohr konnte das Feuer im Erdgeschoss rasch gelöscht werden. Den starken Rauch beseitigte die Feuerwehr zudem mit Lüftern. Dadurch konnte die Schule nach den Löschmaßnahmen wieder betreten werden. Verletzt wurde beim Brand niemand. Gegen 11 Uhr konnten die Einsatzkräfte ihre Arbeiten beenden.

Titelfoto: Feuerwehr Dresden