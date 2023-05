03.05.2023 17:47 Gefahrgut-Einsatz auf Dresdner Werksgelände: Fünf Verletzte!

Einsatz für die ABC-Gefahrenabwehr in Dresden-Hellerberge! Auf dem Werksgelände der Firma "PRINOVIS" sind am Mittwoch in einer Halle Gefahrstoffe ausgetreten.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Einsatz für die ABC-Gefahrenabwehr in Dresden-Hellerberge! Auf dem Werksgelände der Firma "PRINOVIS" sind am Mittwochnachmittag bei Arbeiten in einer Halle gesundheitsgefährdende Stoffe ausgetreten. Die Einsatzleitung Umweltschutz der Dresdner Berufsfeuerwehr führte die Lageerkundung sowie die Befragung der Angestellten auf dem "PRINOVIS"-Werksgelände in Hellerberge durch. © Roland Halkasch Einsatzkräfte rückten deshalb gegen 13.10 Uhr auf die Meinholdstraße aus. Dort hatte kurz zuvor eine chemische Reaktion mit Wasser und Kupfersulfat stattgefunden, wie die Dresdner Berufsfeuerwehr erklärte. In der Folge seien Dämpfe ausgetreten, denen fünf Mitarbeiter ausgesetzt waren. Sie wurden vor Ort notärztlich versorgt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Bei einer umfassenden Lageerkundung stellte die Einsatzleitung Umweltschutz fest, dass sich die Gefahrstoffe nicht weiter ausbreiteten, sondern innerhalb einer räumlichen Begrenzung blieben. Eine Gefährdung für die Bevölkerung bestand damit nicht. Dresden Feuerwehreinsatz 6-Jähriger verletzt, Leipziger Straße voll gesperrt: Kellerbrand in Mickten! Die Feuerwehr konnte gegen 14.25 Uhr wieder einrücken. Durch den Betreiber wurden Maßnahmen getroffen, um die Stoffe fachgerecht zu entsorgen. Zum Einsatzort rückte auch ein Dekontaminations-LKW (r.) an. © Roland Halkasch Am Einsatz waren 42 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau sowie der Rettungswache Trachau beteiligt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

