Hitze lässt Notruf-Leitungen glühen: Einsatz-Rekord für Dresdner Rettungskräfte

Dresden - Aufgrund der Hitze mussten die Dresdner Rettungskräfte am Samstag so häufig ausrücken wie noch nie in diesem Jahr.

Die Dresdner Feuerwehr hatte bei der Hitze alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Insgesamt 318 Rettungseinsätze in nur 24 Stunden haben die Einsatzkräfte an ihre Belastungsgrenze gebracht, wie die Feuerwehr am Sonntagmorgen mitteilte. Zugleich war es ein neuer Rekordwert für das laufende Jahr.

Unterm Strich kam 86 Mal der Notarzt zum Einsatz, achtmal der Rettungshelikopter Christoph 38. In rund 18 Fällen waren Kreislaufprobleme, Dehydrierung, Schwindelanfälle und weitere hitzebedingte Notlagen der Auslöser.

Die Feuerwehr betonte: "Diese Einordnung basiert auf den Angaben der Anrufenden im Rahmen der Notrufabfrage. Eine abschließende medizinische Bewertung, ob die Wetterlage tatsächlich ursächlich für den jeweiligen Notfall war, ist auf dieser Grundlage nicht möglich."

Weiterhin machte auch das Tagesgeschäft der Dresdner Kameraden bei der Hitze keine Pause: acht Brandeinsätze, mehrere Verkehrsunfälle sowie 29 technische Hilfeleistungen, wovon ein Großteil auf die Personenrettung aus feststeckenden Fahrstühlen entfiel.

Im Zuge der Einsätze hörte die Sonne natürlich nicht auf, mit voller Wucht auf Elbflorenz zu knallen: "Rettungsdienstpersonal sowie Notärztinnen und Notärzte waren über viele Stunden hinweg unter sommerlichen Höchsttemperaturen im Einsatz", so die Feuerwehr.