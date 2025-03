Hochwasser wie 2002: So lief die große Katastrophen-Übung in Dresden

Dresden - Am Samstagnachmittag ging eine groß angelegte Katastrophenschutzübung in Dresden zu Ende. Die Feuerwehr zieht insgesamt ein positives Fazit, an einigen Stellschrauben muss im Ernstfall allerdings noch gedreht werden.

Die Einsatzkräfte probten unter anderem die Wasserrettung. © Screenshot/Instagram/@feuerwehr_dresden

Ab 8 Uhr stand Dresden unter Wasser - zumindest in der Fiktion. Ganze 482 Rettungskräfte waren im Zuge der Übung bis circa 16 Uhr im Einsatz und kämpften an verschiedenen Schauplätzen gegen ein Hochwasser an der Weißeritz, wie Michael Klahre, Pressesprecher der Feuerwehr Dresden, gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

"Wir sind grundsätzlich zufrieden", so die positive Bilanz. In den Bereichen Planung und Kommunikation habe man im Zuge des geprobten Szenarios jedoch noch einige "Schwachstellen" erkannt. Diese sollen nun ausgewertet und behoben werden.

Ohne die erkannten Makel näher zu benennen, führte der Feuerwehr-Sprecher aus, dass einige davon schlichtweg der "Übungs-Künstlichkeit", also der Mischung aus fiktivem Szenario und realem Einsatzgeschehen, geschuldet seien.

Übungen sind bekanntermaßen da, um aus ihnen zu lernen und dazu hatten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, DLRG, DRK, Malteser, Johanniter, Städtischem Klinikum, Wasserwacht und Drohnenstaffel über den Tag definitiv genügend Möglichkeiten.