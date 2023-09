02.09.2023 12:09 1.808 Hornissen-Attacke! Junge Frau nach Angriff im Krankenhaus

Ein Hornissen-Angriff auf eine junge Frau in Dresden rief am Freitag die Feuerwehr in Tolkewitz auf den Plan.

Von Simone Bischof

Dresden - Ein Hornissen-Angriff auf eine Frau in Dresden rief am Freitag die Feuerwehr in Tolkewitz auf den Plan. Im Toeplerpark in Dresden wurden nach einem Hornissenangriff Warnhinweise in dem betroffenen Gebiet angebracht. (Archivbild) © Holm Helis Zu dem dramatischen Vorfall kam es am Freitagvormittag im Toeplerpark. Laut einer Mitteilung der Feuerwehr Dresden wurde eine etwa 25 Jahre alte Frau von den Hornissen mehrfach am Kopf gestochen. Aufgrund eines allergischen Schocks, den sie daraufhin erlitt, musste sie notärztlich versorgt werden. Die Tiere hatten sich in einer Weide des Parks niedergelassen und dort ihr Nest gebaut. Dresden Feuerwehreinsatz Brand auf A4-Rastplatz bei Dresden: Laster geht in Flammen auf Weil sich die medizinische Ausrüstung des Rettungsdienstes im unmittelbaren

Gefahrenbereich befand und die Hornissen sehr aktiv waren, wurde die Kameraden der Feuerwehr alarmiert und um Unterstützung gebeten. In kompletter Schutzkleidung begab sich ein Trupp in den Gefahrenbereich, sicherte das Equipment und übergab es an das Team vom Rettungsdienst. Meistens sind Hornissen friedliche Brummer. Die Tiere stehen unter Artenschutz und dürfen nicht getötet werden. © Patrick Pleul/dpa Warnhinweise im betroffenen Gebiet Anschließend wurde der betroffene Bereich abgesperrt und Warnhinweise angebracht. Um weitere Maßnahmen einzuleiten wurde auch das zuständige Fachamt verständigt. Der Einsatz dauerte von etwa 9.15 bis 11.50 Uhr. Vor Ort waren zehn Kräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie der Rettungswachen Reick und Leuben.

Titelfoto: Bildmontage: Patrick Pleul/dpa, Holm Helis