15.11.2024 14:37 1.579 Kellerbrand in Cotta: Feuerwehr rückt aus

Kellerbrand auf der Pennricher Straße. In einem Mehrfamilienhaus in Dresden-Cotta ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Von Adrian Schintlmeister

Dresden - Kellerbrand auf der Pennricher Straße. In einem Mehrfamilienhaus in Dresden-Cotta ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Auf der Pennricher Straße hat es am Freitagmorgen gebrannt. © Roland Halkasch Gegen 8.30 Uhr brach im Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Pennricher Straße ein Feuer aus. Qualm und Rauch drang aus dem Untergeschoss. Die Feuerwehr rückte sofort aus. Die Kameraden konnten den Brand zügig löschen und leiteten Belüftungsmaßnahmen ein. Für die Dauer des Einsatzes mussten die Bewohner ihre Wohnungen verlassen, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie es zum Feuer kam, ist laut Polizei noch unklar. Ein Brandursachenermittler untersucht den Vorfall, hieß es. Wie ein Fotoreporter von der Unglücksstelle berichtete, deutet jedoch vieles darauf hin, dass ein elektrisches Gerät in Brand geraten ist. Dresden Feuerwehreinsatz Rauchender Müllberg in Dresden: Feuerwehr im Einsatz! Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Die Kameraden brachten den Kellerbrand zügig unter Kontrolle. Gegen 9.30 Uhr war der Einsatz beendet. © Roland Halkasch Es kam zu reichlich Verkehrseinschränkungen. Für die Dauer des Einsatzes war die Pennricher Straße rund um die Einsatzstelle für den Verkehr gesperrt. Auch die DVB waren betroffen: Straßenbahnen der Linie 2 verkehrten zwischenzeitlich verkürzt. Gegen 9.45 Uhr war dann wieder freie Fahrt.

Titelfoto: Roland Halkasch