07.11.2023 15:42 1.378 Küche in Vollbrand: Feuerwehr muss in Dresden-Cotta löschen

In der Hühndorfer Straße in Dresden brannte es in einer Küche.

Von Marcus Scholz

Dresden - Am Dienstagmittag brannte es in einer Wohnung in der Hühndorfer Straße. Aus der brennenden Wohnung qualmte es gewaltig. © Roland Halkasch Die Feuerwehr Dresden wurde kurz nach 13 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Wie Pressesprecher Michael Klahre gegenüber TAG24 erklärte, stand eine Küche in der dritten Etage in Vollbrand. Insgesamt mussten fünf Bewohner aus dem Gebäude gerettet werden. Vier davon wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der evakuierten Personen hielten sich in der brennenden Wohnung auf, eine davon sei bettlägerig gewesen, so Klahre. Dresden Feuerwehreinsatz Wohnungsbrand in Dresden-Pieschen: Rauchmelder verhindert Schlimmeres! Die Kameraden hatten mit einer massiven Rauchentwicklung zu kämpfen, konnten das Feuer aber zügig unter Kontrolle bringen. Die Hühndorfer Straße und die Lübecker Straße waren wegen des Einsatzes gesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. © Roland Halkasch Die Polizei ist nun dabei, die Brandursache zu ermitteln.

Titelfoto: Roland Halkasch