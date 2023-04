Personalnot der Freiwilligen Feuerwehr: Dresdens Kameraden haben ein Wohnungsproblem

Dresden - Dresdens Freiwillige Feuerwehren kämpfen seit Jahren um Nachwuchs. Doch das ist nicht ihr einziges Problem. Für die Kameraden wird es immer schwieriger, eine Wohnung in der Nähe des Feuerwehrhauses zu finden. Das jedoch ist die Bedingung, um überhaupt aktiv am Dienst teilnehmen zu können.

Johanna Beyer (31) und Michel Sittmann (33) suchen dringend eine Wohnung, die in der Nähe ihrer Feuerwehrhäuser liegt. © Eric Münch

Wenn der Pieper zum Einsatz alarmiert, bleiben den Kameraden vier Minuten. In dieser Zeit müssen sie es schaffen, von zu Hause aus die Feuerwache zu erreichen.

Michel Sittmann (33), stellvertretender Wehrleiter und Jugendwart bei der Stadtteilfeuerwehr Pillnitz, schafft das zwar, doch sucht der Familienvater seit einem Jahr eine größere Wohnung nahe der Wache.

"Es ist extrem schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden", so der gelernte Mechatroniker. Ein Aufruf über Facebook brachte zwar viele Bekundungen, blieb aber erfolglos.

Michel Sittmann erwägt mittlerweile, weiter nach draußen zu ziehen, dorthin, wo es einfacher ist, eine Wohnung zu bekommen und wo es eine Feuerwehr gibt. Denn: "Die Familie geht vor."

Wehrleiter Thiemo Matzkat (48) sagt: "Das wäre ein Schlag ins Kontor, wenn er geht." Die Feuerwehr in Pillnitz hat in den letzten Jahren ohnehin schon personelle Einbußen hinnehmen müssen. Die Wehr hat nur noch neun aktive Kameraden. Seit 2014 sind zwölf Feuerwehrleute aus dem aktiven Dienst ausgeschieden, "beruflich oder wohnraumbedingt", so Matzkat.