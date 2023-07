Großbrand in Netto-Supermarkt! Flammenmeer endlich gelöscht

Der Netto-Supermarkt stand am Donnerstagmorgen lichterloh in Flammen. © xcitepress

In der Dr.-Albert-Dietze-Straße stand am heutigen Donnerstagmorgen der Netto-Supermarkt in Flammen. Diese schlugen deutlich sichtbar aus dem Dach des Gebäudes. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Der Markt war in seiner kompletten Größe betroffen.

Wie die Polizei auf Anfrage von TAG24 erklärte, wurde durch das Feuer lediglich eine Frau verletzt. Die 63-Jährige hatte eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Alle anderen Kunden und Angestellten konnten den Discounter rechtzeitig verlassen.

Der Brand brach gegen 9 Uhr im Lagerraum aus und konnte erst am frühen Nachmittag gelöscht werden. Laut Polizei wollte man das Geschäft kontrolliert abbrennen lassen. Damit die Flammen nicht auf angrenzende Gebäude oder Bäume überspringen, steuerten Feuerwehrleute mit Löschwasser der Ausbreitung entgegen.

Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Rauchgase sind giftig und können schwere Folgen haben, wenn sie eingeatmet werden.

Aus diesem Grund sind auch angrenzende Straßen gesperrt worden: "Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren", so der Polizeisprecher.