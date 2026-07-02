Rauchsäule am Dresdner Himmel: Großbrand in Recyclingbetrieb

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Am Donnerstagabend ist ein Brand auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs in Dresden-Lockwitz ausgebrochen.

Von Chris Pechmann

Dresden - Großeinsatz der Feuerwehr in Dresden-Lockwitz ! Am Donnerstagabend ist ein Brand auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs ausgebrochen.

Eine dichte, dunkle Rauchwolke stieg den Himmel empor.
Eine dichte, dunkle Rauchwolke stieg den Himmel empor.  © privat

Nach Angaben der Polizei ging ein erste Meldung über das Feuer kurz vor 20 Uhr bei Behörden ein. "Es kommt zu massiver Rauchentwicklung", teilte Feuerwehrsprecher Michael Klahre am Abend gegenüber TAG24 mit.

20.25 Uhr warnte die Integrierte Regionalleitstelle Dresden vor dem Großbrand und empfahl das betroffene Gebiet um die Maxener Straße großflächig zu meiden. Anwohnern wurde empfohlen: "Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab."

Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Feuerwehr nahm die Brandbekämpfung auf und meldete und forderte Tanklöschfahrzeuge eine stabile Versorgung mit Löschwasser nach.

In Dresden-Lockwitz ist am Abend ein Großbrand ausgebrochen.
In Dresden-Lockwitz ist am Abend ein Großbrand ausgebrochen.  © privat
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Nach ersten Angaben der Feuerwehr wurden keine Menschen verletzt. Nähere Hintergründe zum Brand waren noch ungewiss. TAG24 bleibt dran!

Erstmeldung vom 2. Juli 2026, 20.43 Uhr; letzte Aktualisierung um 20.51 Uhr.

Titelfoto: Fotomontage: privat

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