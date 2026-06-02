Recyclinghof in Dresden brennt schon wieder

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Nachdem es am Montagabend in einer Recyclinganlage in Dresden-Großzschachwitz brannte, muss die Feuerwehr am Dienstag erneut zum Heizkraftwerk Am Lugaer Graben.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Nachdem es am Montagabend in einer Recyclinganlage in Dresden-Großzschachwitz gebrannt hatte, musste die Feuerwehr am Dienstag erneut zum Heizkraftwerk Am Lugaer Graben ausrücken.

Am Dienstag mussten die Kameraden erneut ausrücken.
Am Dienstag mussten die Kameraden erneut ausrücken.  © Feuerwehr Dresden

Laut Feuerwehr brenne es erneut im Pelletlager. "Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und erkunden. Ein Großteil der Lagerhalle ist stark verraucht", heißt es am Dienstagvormittag.

Bereits am Montagabend gegen 21.27 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Heizkraftwerks aus.

Ursache war ein Brand in einem Pelletbunker, aus dem dichter, dunkler Rauch aufstieg.

Dresden: Flammen vor Hauseingang: Containerbrand in der Inneren Neustadt
Dresden Feuerwehreinsatz Flammen vor Hauseingang: Containerbrand in der Inneren Neustadt

Mitarbeiter bemerkten das Feuer und unternahmen erste Löschversuche.

Dabei zog sich ein 59-Jähriger eine Rauchgasvergiftung zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Hier musste die Feuerwehr löschen. Dichter Qualm stieg aus dem Pelletbunker auf.
Hier musste die Feuerwehr löschen. Dichter Qualm stieg aus dem Pelletbunker auf.  © Roland Halkasch
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Insgesamt waren rund 60 Brandbekämpfer am Abend im Einsatz.
Insgesamt waren rund 60 Brandbekämpfer am Abend im Einsatz.  © Roland Halkasch

Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte das brennende Holzmaterial und konnten so eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Löscharbeiten gestalteten sich jedoch aufwendig und dauerten bis 1.37 Uhr an.

Erstmeldung am 1. Juni, 22.34 Uhr. Update am 2. Juni, 10.30 Uhr.

Titelfoto: Montage: Roland Halkasch (2)

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