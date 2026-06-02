Recyclinghof in Dresden brennt schon wieder

Dresden - Nachdem es am Montagabend in einer Recyclinganlage in Dresden-Großzschachwitz gebrannt hatte, musste die Feuerwehr am Dienstag erneut zum Heizkraftwerk Am Lugaer Graben ausrücken.

Am Dienstag mussten die Kameraden erneut ausrücken. © Feuerwehr Dresden

Laut Feuerwehr brenne es erneut im Pelletlager. "Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und erkunden. Ein Großteil der Lagerhalle ist stark verraucht", heißt es am Dienstagvormittag.

Bereits am Montagabend gegen 21.27 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Heizkraftwerks aus.

Ursache war ein Brand in einem Pelletbunker, aus dem dichter, dunkler Rauch aufstieg.

Mitarbeiter bemerkten das Feuer und unternahmen erste Löschversuche.

Dabei zog sich ein 59-Jähriger eine Rauchgasvergiftung zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.