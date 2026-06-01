Recyclinghof in Dresden in Flammen: Feuerwehr im Einsatz

Dresden - Großeinsatz der Dresdner Feuerwehr am Montagabend. In einer Recyclinganlage in Dresden-Großzschachwitz war es zu einem Brand gekommen.

Dieses Bild veröffentlichte die Feuerwehr Dresden auf Threads. © Feuerwehr Dresden

"Wir sind (mit) zahlreichen Kräften vor Ort und haben die Brandbekämpfung aufgenommen", schrieb die Feuerwehr kurz vor 22 Uhr auf Threads.

Sie ergänzte: "Es brennt ein Lager mit Pellets. Die Rauchentwicklung ist deutlich sichtbar."

Doch dann ging plötzlich alles ganz schnell.

Schon wenige Minuten nach dem ersten Posting konnten die Rettungskräfte auf Threads Entwarnung geben.