06.09.2023 13:19 6.655 Reizgas-Attacke in Dresdner Oberschule: Vier Schüler im Krankenhaus!

An einer Oberschule in Dresden mussten am Mittwochvormittag infolge einer Reizgas-Attacke vier Personen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Mittwochvormittag wurde in einem Dresdner Schulgebäude Reizgas versprüht. Vier Personen mussten ins Krankenhaus. Der Notarzt brachte vier Personen nach dem Pfefferspray-Angriff ins Krankenhaus. © Roland Halkasch Der Zwischenfall ereignete sich in der 101. Oberschule an der Pfotenhauerstraße im Stadtteil Johannstadt, teilte die Feuerwehr Dresden zunächst via "X" (ehemals Twitter) mit. Auf einer Toilette im Erdgeschoss versprühten Unbekannte demnach Reizgas. Vier Schüler im Alter zwischen 15 und 17 Jahren mussten aufgrund von Atemwegsreizungen vom Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert werden, gab die Feuerwehr in einer Mitteilung am Nachmittag bekannt. Dresden Feuerwehreinsatz Glasscherben, Suff und Hitze: Feuerwehr zieht positives Stadtfest-Fazit! Kurz nach 12 Uhr vermeldete die Feuerwehr, dass die betroffenen Innenräume belüftet wurden und der Einsatz bald enden könnte. Insgesamt waren 24 Rettungskräfte im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Erstmeldung vom 6. September, 12.34 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 13.19 Uhr.

Titelfoto: Roland Halkasch