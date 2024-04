09.04.2024 14:09 2.243 Schwarzer Rauch in Dresdner Johannstadt: Wohnung nach Brand unbewohnbar!

In der Johannstadt in Dresden war ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung an der Alfred-Schrapel-Straße ausgebrochen.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - In der Johannstadt musste die Feuerwehr am Vormittag zu einem Wohnungsbrand ausrücken. Die betroffene Wohnung ist durch das Feuer nicht mehr bewohnbar. Am Dienstag mussten Einsatzkräfte zu einem Wohnungsbrand in der Johannstadt anrücken. © Ove Landgraf Ein Anrufer alarmierte gegen 10.38 Uhr die Einsatzkräfte, da er schwarzen Rauch aus einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Alfred-Schrapel-Straße entdeckt hatte. Auch ein Heimrauchmelder hatte Alarm geschlagen. Vor Ort schlug den Feuerwehrleuten schwarzer Rauch entgegen, als sie sich Zugang zur Brandwohnung verschafften. Drinnen standen Einrichtungsgegenstände in Flammen, die teilweise über ein Fenster nach draußen befördert wurden, um sie anschließend zu löschen. Personen wurden allerdings nicht angetroffen. Dresden Feuerwehreinsatz Feuerwehr-Einsatz am Hauptbahnhof: Alle müssen raus Nachdem das Feuer erfolgreich bekämpft worden war, musste das Gebäude belüftet werden. Der giftige Rauch war durch angekippte Fenster auch in Nachbarwohnungen gezogen. Auf dem Käthe-Kollwitz-Ufer war es durch die Löschmaßnahmen zu "erheblichen Verkehrseinschränkungen" gekommen, erklärt die Feuerwehr in einer Mitteilung. Die Wohnung im Erdgeschoss des Hauses ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. © Ove Landgraf Die Polizei leitete nun die Ermittlungen zur Ursache des Feuers ein. Die Brandwohnung ist nach dem Vorfall nicht mehr bewohnbar.

Titelfoto: Ove Landgraf