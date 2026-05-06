Schwarzer Rauch über der Dresdner Neustadt: Was brennt hier?
Dresden - Brand in der Dresdner Neustadt! Mittwochvormittag zog dunkler Rauch über die Eisenbahnstraße.
Auf dem Gelände vom Alten Leipziger Bahnhof sollen gegen 10.30 Uhr Büsche und Müll in Brand geraten sein.
Die Flammen griffen auf ein benachbartes Lagergebäude über. Ein Löschzug der Wache Übigau war vor Ort, wie die Feuerwehr mitteilte. In dem verlassenen Gebäude sollen zuletzt Obdachlose untergekommen sein.
Die Flammen der zehn mal zehn Meter großen Fläche sind mittlerweile unter Kontrolle.
"Um die Löschwasserversorgung zu stabilisieren, wurde ein Tanklöschfahrzeug nachgefordert", schrieb die Feuerwehr zudem via Threads. "Die verrauchte Lagerhalle wird gegenwärtig belüftet."
Mehrere Trupps seien mit Atemschutz und Strahlrohren im Einsatz gewesen. Der Rauch war von weitem sichtbar und sorgte in der Umgebung für Geruchsbelästigung.
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Vorfall erinnert an Brände im Juni 2025
Zuletzt brannte es im Juni des vergangenen Jahres auf dem Gelände des Alten Leipziger Bahnhofs. Die Feuerwehr musste sich damals um gleich zwei Brände, die innerhalb weniger Stunden ausbrachen, kümmern.
Diese hatten einen Schaden von knapp 200.000 Euro verursacht. Die Kriminalpolizei ermittelte wegen Brandstiftung.
Originalartikel von 12.07 Uhr, zuletzt aktualisiert um 12.40 Uhr.
Titelfoto: © xcitepress