Starker Wind facht Flammen an: Dresdner Feuerwehr in Naußlitz gefordert

Dresden - Feuerwehreinsatz im Dresdner Stadtteil Naußlitz. In einem Garten brannte es. Der starke Wind am Mittwoch begünstigte die Ausbreitung des Feuers.

Löschangriff erfolgreich! (Symbolbild) © Screenshot/X/@FeuerwehrDD

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 17 Uhr in die Saalhausener Straße gerufen. Eine Gartenlaube sollte in Brand geraten sein. Wie die Feuerwehr Dresden am heutigen Donnerstag mitteilte, sahen die Kameraden bereits während der Anfahrt jede Menge Rauch aufsteigen.

Nach Erkundung der Lage vor Ort habe sich aber herausgestellt, dass eine Feuertonne und ein Holzhaufen Feuer gefangen hatten und die Flammen auf ein angrenzendes Gewächshaus sowie eine Hecke übergegriffen hatten.

Der starke Wind, der am Mittwoch auch durch Dresden fegte, habe die Ausbreitung des Feuers noch weiter angefacht und die Flammen in Richtung einer Gartenlaube in unmittelbarer Nachbarschaft getrieben, so die Feuerwehr.

Ein Einsatztrupp rüstete sich daraufhin mit Atemschutzgeräten und je einem Strahlrohr aus und nahm die Brandbekämpfung auf.