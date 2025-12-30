Tischfeuerwerk befördert Seniorin aus Dresden ins Krankenhaus

Dresden - Ein Tischfeuerwerk hat in der Wohnung einer Seniorin (89) aus Dresden einen Brand ausgelöst.

Die Dresdner Feuerwehr hat aufgrund von Feuerwerkskörpern bereits kurz vor der Silvesternacht alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Feuerwehr Dresden

Die versprühten Funken des Knallers hatten am Montagvormittag, gegen 10.48 Uhr, umliegende Gegenstände in einer Wohnung an der Wallotstraße im Stadtteil Johannstadt entzündet, wie die Feuerwehr Dresden am Dienstagmorgen mitteilte.

Dank des funktionierenden Rauchmelders sowie eines zufällig eintreffenden Pflegedienstes, der sich Zugang zur Wohnung der 89-Jährigen verschaffte, konnte die Bewohnerin vor schlimmerem bewahrt werden.

Während die Frau auf ihrem Balkon in Sicherheit gebracht wurde, konnten die Flammen mit einem Handtuch bereits erstickt werden, ehe die Feuerwehr eintraf. Die 89-Jährige wurde unterdessen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Einsatzkräfte übernahmen derweil die Belüftung der leicht verrauchten Wohnung. Gegen 12.22 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.